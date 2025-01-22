Стало известно, на каких условиях ведущий Ургант готов выступить в РФ

Телеведущий Иван Ургант готов выступать на частных мероприятиях в России на определенных условиях, сообщило интернет-издание «Абзац».

По данным издания, в качестве гонорара за выступление длительностью четыре часа Иван Ургант просит 6,8 млн руб. Отдельно потенциальному заказчику предстоит предоставить то, что указано в техническом и бытовом райдерах. Одно из требований шоумена — стандартные закуски и легкие безалкогольные напитки.

«Абзацу» удалось выяснить, что потенциальному заказчику необходимо обеспечить услуги визажиста для ведущего и трансфер до площадки. Если в помещении отсутствует звуковое оборудование, то организатор мероприятия должен предварительно арендовать его.

«В общей сложности дополнительные траты на артиста составят от 15 до 75 тыс. руб., если не брать в расчет аренду звукового оборудования», — отметил «Абзац».

По данным издания, Иван Ургант готов сделать скидку тем клиентам, кто расплачивается иностранной валютой. В таком случае гонорар артиста составит €65 тыс.

Издание напомнило, что Ургант покинул Россию. Его отъезд совпал с объявлением СВО. По некоторым данным, лишившийся работы на Первом канале телеведущий отказывается от выступлений в России. Однако источник «Абзаца» подобные предположения опровергает.

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