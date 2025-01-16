Стало известно о состоянии телеведущего Николаева после операции на бедре

У Юрия Николаева был диагностирован тромбоз голени после проведенной операции на бедре. Врачи работают над восстановлением кровообращения. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На днях хирурги сделали операцию Юрию Николаевичу — бедренную кость зафиксировали с помощью металла. Его состояние стабилизировалось, слабость и болевые ощущения стали менее выраженными. Пока что Николаев передвигается только внутри палаты с помощью ходунков.

Ранее 76-летний телеведущий, споткнувшись в темноте о предмет мебели, упал и сломал бедро. Ведущий провел два дня в реанимации и в дополнение к этому продолжает проходить лечение от онкологии — у Николаева в анамнезе рак легких.