Стало известно о гибели 23-летней поэтессы Валерии Чудской

По информации издания, достоверно неизвестно, что стало причиной гибели девушки. Подруга поэтессы Лилия Петрова на своей странице в соцсети рассказала о трагедии. Профиль подруги закрыт. На заставке — траурный фон. Она сообщила, что 28 мая состоится церемония отпевания в Соборе Святой Троицы, расположенный в Псковской области. Автор поста отметила, что позже проинформирует о времени проведения мероприятия. Церемония захоронения пройдет в городе Невель. Информация о кончине также размещена в официальной группе ВК, где собрались поклонники творчества поэтессы.

«С тяжелым сердцем я сообщаю о том, что 24 мая не стало нашей Лерочки», — написала Петрова в соцсети ВКонтакте.

По информации издания, в соцсетях близкие поэтессы упоминают о несчастном случае, но не предоставляют детальной информации. Член Союза писателей России Вита Пшеничная выразила слова соболезнования близким девушки. Поэтесса и литературный критик высказала мнение, что стихотворения Чудской должны появиться в столичном сборнике.

Ранее сообщалось, что экс-барабанщик The Devil Wears Prada и еще пять человек погибли в авиакатастрофе в США.