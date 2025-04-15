Зарубившая своих детей мать из Канска страдала параноидальной шизофренией

Информацию о заболевании «Проспекту Мира» подтвердили сотрудники прокуратуры. Специалисты отметили, что состояние многодетной мамы ухудшилось перед родами. Когда она лежала на сохранении, медики обращали внимание на ее настроение. Женщина состояла на учете у психиатра. Специалисты выясняют, почему соответствующие ведомства не реагировали на проблему. Возбуждено дело о халатности.

В настоящее время в СМИ есть несколько версий, кто обнаружил тела детей. Согласно одной, тела нашел супруг подозреваемой, который вернулся с работы. Согласно другой, женщина пришла к своим родителям и рассказала о произошедшей трагедии. Ее отец нашел тела погибших несовершеннолетних. Согласно информации «Проспекта Мира», выживший ребенок вернулся из школы и стал свидетелем последствий жестокой расправы над своими братьями и сестрой. Мама отвела его к бабушке с дедушкой, где и призналась в убийстве.

По данным СМИ, 29-летняя женщина призналась в убийстве четырехлетней дочери и двоих сыновей: одному было восемь лет, другому — семь месяцев. Выживший ребенок — семилетний школьник. Орудие убийства — топор.

Ранее сообщалось, что мама погибшей в общежитии девушки рассчитывала на более строгое наказание для убийцы.