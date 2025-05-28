Стало известно о планах Telegram привлечь от $1,5 млрд за счет размещения бондов

По информации издания, пятилетние бонды компания размещает под 9% годовых. Деньги будут направлены на погашение облигаций, которые были выпущены в 2021 году. В марте 2026 года наступит срок их обращения. Ранее компания уже приобрела часть бумаг. Тогда Telegram заплатил более $400 млн.

По данным источников газеты, размещение бондов привлекло внимание различных компаний. В их числе есть те, кто в настоящее время владеют акциями Telegram. Например, Mubadala и BlackRock Inc. Активность проявили и новые инвесторы, в числе которых хедж-фонд Citadel. По информации издания, выпуск бумаг теоретически может позволить инвесторам конвертировать бонды в акции Telegram. Инвесторы заинтересованы в такой возможности, потому что не исключают выход компании на IPO.

По информации FT, ранее руководители компании сообщали, что сотрудникам удалось выполнить все необходимые требования для выхода на IPO. Однако руководители не исключают, что расследование во Франции, фигурантом которого стал основатель Павел Дуров.

Ранее сообщалось, что Дуров назвал себя русским в ответ на обвинения в работе на спецслужбы.