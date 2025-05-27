Дуров назвал себя русским в ответ на обвинения в работе на спецслужбы

Основатель мессенджера Telegram Павле Дуров высказался об обвинениях в его адрес о том, что он работает на спецслужбы, пишет издание «Код Дурова».

В интервью правозащитнику Тору Халворссену в рамках конференции Human Rights Foundation*, которая проходит в Норвегии, Дуров отметил, что те, кто обвиняет его, мало осведомлены о его деятельности.

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моем жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram, какую роль „ВКонтакте“ и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе», — отметил Дуров.

Основатель Telegram также рассказал о некоторых фактах своей биографии, а также объяснил причины продажи «ВКонтакте» по цене ниже рыночной стоимости.

Говоря о работе Telegram, Дуров подчеркнул, что ни одна другая социальная сеть в Восточной Европе не прикладывала столь усилий и ресурсов для защиты прав пользователей и свободы слова.

Ранее политический обозревать Марк Бернардини рассказал, почему Павел Дуров обратил внимание на нарушения процедуры выборов в Румынии.

*организована международной организацией Human Rights House Foundation, деятельность которой признана нежелательной в РФ.