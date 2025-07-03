Стало известно о прекращении уголовного преследования топ-менеджера Юговского молкомбината

Третий отдел по расследованию особо важных дел по нереабилитирующему основанию прекратил уголовное преследование директора ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) Сергея Хазова, сообщил properm.ru.

В прокуратуре Properm.ru подтвердили, что решение вынесли в конце июня. Комбинат перевел на Единый налоговый счет 552,49 млн руб.: 339,96 млн руб. — недоимка по НДС, а 212,5 млн руб. — пеня. На заседании суда 24 июня сообщили о снятии обеспечения со счетов предприятия.

По информации издания, комбинат занимается переработкой молока и производством молочных продуктов. Предприятие ведет деятельность на территории Пермского края. Поводом для разбирательств стала информация ФНС об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. Дело возбудили против руководителя ЮКМП. Отмечено, что ранее Хазова уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Два года назад сумма составляла 1,1 млрд руб. В деле был замешан также бенефициар Сергей Поздеев. Он, как и Хазов, признал вину. Задолженность погасили в полном объеме.

«В ходе выездных проверок ИФНС установила, что Юговской платит льготную ставку НДС в 10% при продаже продукции с 100% заменителями молочного жира, как будто это молочные продукты», — сообщил properm.ru.

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