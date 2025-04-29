Стало известно о скоплении полумиллиона нераспроданных в РФ новых автомобилей

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале проинформировал , что нераспроданными в России остаются в общей сложности порядка 500 тыс. новых автомобилей. Данные актуальны по состоянию на конец первого квартала 2025 года.

Эксперт сообщил, что на протяжении трех месяцев 2025 года было продано 247 тыс. автомобилей, а произведено и ввезено — 256 тыс. машин. Сергей Целиков отметил, что часть машин была экспортирована. Еще определенный процент моделей поставили на спецучет.

«Так что, как была оценка на начало года в районе 500 тыс., так и осталась. Тысяч 300-350 — это китайские бренды. И 150-200 тыс. российские, пседороссийские, белорусские, пседокорейские, глобальные альтернативные и так далее», — написал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Эксперт рассказал, что с рынка постепенно уходят автомобили, произведенные в 2023–2024 годах. Сергей Целиков назвал данную тенденцию положительным моментом. Он обратил внимание, что параллельно на рынок поступают автомобили, выпущенные в нынешнем году. По мнению эксперта, дилерам придется предлагать клиентам различные скидки. Покупатели оценят акции, но для дилеров они не будут выгодными.

Эксперт отметил, что после майских праздников предложит вниманию отчет о продажах по итогам четырех месяцев. Аналитик разберется, сократились ли стоки с учетом апрельских данных.

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