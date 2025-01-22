Стало известно о состоянии людей, на которых в Шерегеше упала снежная лавина

Люди, на которых упала снежная глыба в туристическом поселке Шерегеш Кемеровской области, в больницу не обращались, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Источник Сибдепо сообщил, что по состоянию на вечер 21 января пострадавшие от падения снежной глыбы в больницу не обращались. Оценить степень тяжести полученных травм пока невозможно. Информация может обновляться.

В областной прокуратуре Сибдепо сообщили, что по данному факту была организована проверка. Специалисты выяснят, не было ли нарушений требований законодательства РФ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Издание отметило, что об инциденте стало известно из телеграм-каналов. По данным одного из каналов, видео предоставила одна из пострадавших. По ее словам, под снегом оказалась еще одна женщина и ребенок. Снег упал с кровли здания, под которым также стояли припаркованные автомобили. Несколько машины пострадали. Снежный пласт упал с крыши многоэтажного жилого дома.

Издание отметило, что региональное управление СК за несколько дней до инцидента призывало обратить внимание на уборку крыш в связи с резким потеплением.

Ранее сообщалось, что проверка СК началась после обрушения снега на двух женщин и ребенка в Шерегеше.