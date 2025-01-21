Люди пострадали при сходе снега на горнолыжном курорте в Шерегеше

Из-за происшествия со сходом снега с дома в туристическом поселке Шерегеш Кемеровской области организовали следственную проверку. Об этом пишет VSE42.Ru .

Неубранный с крыши снег на улице Советской в туристическом поселке Шерегеш рухнул на машины и людей. Пострадали две женщины и ребенок. Насколько серьезные травмы они получили не уточняется.

Случаем заинтересовался СК по региону. В ведомстве начали проверку по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Выяснят все подробности инцидента, а также узнают, по какой причине ответственные компании не занялись уборкой снега с крыш. На это, судя по публикациям сельских сообществ, неоднократно жаловались жители.

Примечательно, что именно 21 января в Шерегеше назначили нового главу поселка.

Ранее сообщалось, что в Шерегеше ребенок пострадал по вине неизвестного инструктора.