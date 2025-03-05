Стало известно о состоянии найденного на скамейке младенца в Нижнем Тагиле

Новорожденный мальчик, которого обнаружили на скамейке в Нижнем Тагиле, находится в стационаре Детской городской больницы, сообщил tagilcity.ru.

В ДГБ Нижнего Тагила отметили, что новорожденный был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Специалисты провели комплекс мероприятий интенсивной терапии, что позволило своевременно стабилизировать состояние ребенка.

«Состояние ребенка стабильное, с положительной динамикой», — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила.

В ДГБ Нижнего Тагила проинформировали, что в ближайшее время младенца переведут в отделение новорожденных и недоношенных детей. Медики будут заниматься его дальнейшим лечением и последующим жизнеустройством.

Издание напомнило, что малыша обнаружил случайный прохожий утром 4 марта. Мужчина обратил внимание на сверток с одеялом, оставленный на скамейке. В нем был мальчик. Медики предполагают, что с момента рождения прошло не более суток. У мальчика была необрезанная пуповина. Прохожий позвонил в скорую и занес ребенка в теплое помещение.

По данным издания, малыша доставили в больницу с переохлаждением. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто родители мальчика. Участковые обходят квартиры и опрашивают жильцов. Кроме того, проверяют камеры видеонаблюдения и изучают реестр беременных в местных поликлиниках.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мать бросила годовалую дочь в подъезде.