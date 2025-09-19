Стало известно о возможном примирении принца Гарри и принца Уильяма

Принц Гарри и принц Уильям могут воссоединиться после многолетнего конфликта, сообщило издание InStyle со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, примирение возможно благодаря «эффекту домино». Недавно впервые за 19 месяцев состоялась встреча принца Гарри и герцога Сассекского с королем Карлом III. Предположительно, конфликтующие браться могут встретиться на праздничных мероприятиях, приуроченные празднованию Рождества. По мнению источников, «эмоциональное» воссоединение Гарри и Чарльза в королевском доме Кларенс-хаус прошло в расслабленной обстановке.

По информации источников издания, принц Уильям и Кейт Миддлтон с осторожностью рассматривают возможность примирения. Они считают, что принц Гарри нарушил их доверие, когда решил раскрыть многие факты в своих мемуарах. Супруги допустили, что еще не успели исцелиться. Они уверены, что понадобится больше времени для возможного общения.

«Он все еще обижен из-за прошлых конфликтов, в том числе из-за комментариев Гарри о Кейт в его книге. Из-за этого Уильям был настороже и ему нужно было больше времени, чтобы все обдумать, прежде чем встретиться с Гарри лицом к лицу», — рассказал InStyle еще один источник.

Источники сообщили, что от принца сейчас требуют не общаться с прессой и не делиться информацией о жизни семьи с посторонними. В зависимости от того, сможет ли Гарри выполнить требование, станет возможным дальнейшее примирение и общение.

