Мелания Трамп и жена короля Карла III нарядились в цвета флага Украины

Супруга британского монарха Карла III, королева Камилла и Мелания Трамп, супруга президента США, посетили в Лондоне королевский банкет, одетые в наряды синего и желтого цветов. Видеозаписи с этого мероприятия были обнародованы телеканалом Sky News.

На приеме британский монарх выступил с речью в поддержку Украины. Король подчеркнул, что Европа снова сталкивается с угрозой тирании, аналогичной той, что была во времена мировых войн. Он также отметил, что Великобритания и ее союзники оказывают поддержку Киеву, чтобы обеспечить мир, предотвратить продолжение кровопролития.

17 сентября президент США Дональд Трамп и его супруга прибыли в Виндзорский замок на встречу с королем Великобритании. У вертолета их встретили принц Уильям со своей женой, принцессой Кэтрин.

Ранее чтец по губам Хиклинг раскрыл, что сказал Трампа супруге Мелании по прилете в Лондо