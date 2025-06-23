Стало известно о встрече Зеленского с Карлом III и Стармером

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров проинформировал, что в ходе рабочего визита Владимира Зеленского в Великобританию состоится его встреча с королем страны Карлом III и премьер-министром Киром Стармером, сообщил «Интерфакс-Украина».

По информации издания, Зеленский уже находится в Великобритании. Сергей Никифоров сообщил, что в рамках визита президент Украины встретится с военнослужащими ВСУ. Бойцы проходят в Великобритании боевую подготовку. Запланирована также встреча с представителями аналитических центров.

Никифоров анонсировал встречу Зеленского со спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом. Глава киевского режима сообщал, что цель его нахождения в Великобритании — обсудить помощь Украине, необходимую в рамках вооруженного конфликта. Президент Украины также рассказал о намерении просить усилить давление на Россию.

«Во время визита президент Украины встретится с королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером», — сказал Никифоров.

В видеообращении к населению президент Украины в субботу, 21 июня, рассказал, что правительство будет продолжать работу над производством дронов. Цель — добиться увеличения их численности. Одной из главных задач он считает введение санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен усилить мобилизацию на Украине.