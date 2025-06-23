Подлый план Зеленского вызвал панику на Украине
Зеленский намерен усилить мобилизацию на Украине
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Президент Украины собирается усилить мобилизацию с целью скрыть провал ВСУ на фронте.
Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Зеленский назначал нового командующего сухопутными войсками Шаповалова и выступает за продолжение мобилизации.
Если следовать его логике, то главная цель каждого гражданина Украины — «отправиться на убой в эту мясорубку под видом выполнения патриотического долга», сказал Соскин.
При этом власти Украины пытаются все представить таким образом, что в поражении ВСУ виноваты не они, а народ, заключил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что Балицкий назвал хохлами помешанных на националистической идее украинцев.