Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Зеленский назначал нового командующего сухопутными войсками Шаповалова и выступает за продолжение мобилизации.

Если следовать его логике, то главная цель каждого гражданина Украины — «отправиться на убой в эту мясорубку под видом выполнения патриотического долга», сказал Соскин.

При этом власти Украины пытаются все представить таким образом, что в поражении ВСУ виноваты не они, а народ, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Балицкий назвал хохлами помешанных на националистической идее украинцев.