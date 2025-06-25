Стало известно о задержании государственного секретаря Дагестана

Госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова задержали силовики в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, задержаны также родственники и коллеги госсекретаря республики. По адресам, связанным с Магомедовым и ООО «МСБ Холдинг», проведены обыски. Всего сотрудники проверили помещения по более чем 50 адресам. В доме Магомед-Султана Магомедова было найдено большое количество наличных средств. Сотрудники проводят юридическое оформление задержания. В операции принимают участие представители центрального аппарата ФСБ и регионального УФСБ.

«Уголовное дело возбуждено по незаконной приватизации. Предприятие будут возвращать (в госсобственность — ''Ъ'')», — рассказал собеседник издания.

Очевидцы рассказали, что обыски проходят в правительстве Махачкалы, на адресах Магомедова и на объектах, связанных с «Дагнефтепродуктом», сообщил телеграм-канал SHOT. По информации канала, в Махачкале у чиновника есть четырехэтажный замок площадью 4 тыс. кв. м. В городке Нефтяников (квартал в Махачкале) здание находится под охраной. Оно привлекает внимание башнями и резными дверями. В Москве у чиновника есть квартира площадью 160 кв. м.

По данным канала, у Магомедова три дочери. В собственной каждой имеется столичная квартира. Недвижимость оценивается примерно в 40 млн руб. Она расположена в Хорошевском районе. Более дорогая квартира в Пресненском районе оформлена на сына.

Ранее сообщалось, что в Москве пресекли шпионаж двух агентов разведки Молдавии.