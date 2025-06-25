В Москве пресекли шпионаж двух агентов разведки Молдавии

ФСБ задержала двух сотрудников разведки Молдавии в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Отмечается, что мужчины прибыли в российскую столицу под прикрытием и с фальшивыми документами для выполнения тайных заданий, направленных против безопасности России.

По предварительным данным, задержанные признались в своих злонамеренных действиях. В отношении молдавских мужчин возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), предусматривающей до восьми лет лишения свободы.

В отношении задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Бердянске задержали троих россиян, пытавшихся устроить диверсию.