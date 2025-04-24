Стало известно об изменении правил подачи документов на шенгенскую визу

По данным АТОР, прием пятилетних загранпаспортов старого образца был прекращен внезапно. Документы прекратили принимать после 12:00 среды, 23 апреля. Пояснительной информации на сайте различных ведомств обнаружено не было. Туроператоры сообщили, что также не получали никаких новых вводных.

Представитель АТОР на протяжении двух часов пытался дозвониться на «горячую линию» визового центра Франции в Москве. Ему подтвердили требование о приостановке приема документов старого образца от заявителей с пятилетними загранпаспортами. Если гражданин подал заявление до 23 апреля, то его рассмотрят в стандартном режиме. Исключение — дети в возрасте до 14 лет. На них новые правила не распространяются.

«Информируем вас, что в связи с приостановкой приема небиометрических паспортов Ген. Консульством Франции в Москве подача документов с небиометрическим паспортом в ВЦ невозможна до особых распоряжений», — говорится в ответе визового центра.

По информации издания, для получения шенгенской визы заявителям необходимо к комплекту документов прилагать исключительно биометрические паспорта. Выяснить причину нововведения не удалось. Сервисный Визовый Центр, согласно предварительной информации, начал работу в новом формате.

Ранее сообщалось, что живущим за границей россиянам будет проще получить визу в РФ.