В Петербурге одобрен план строительства нового разводного моста через Неву

Организация «Главгосэкспертиза» рассмотрела и одобрила план строительства нового разводного моста через Неву в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РБК.

В Невском районе северной столицы должна появиться новая автомагистраль. Она свяжет транспортную развязку на Глухоозерском шоссе с Союзным проспектом. По замыслу, дорога идет через Неву, и для нее хотят выстроить еще один разводной мост. Он появится рядом уже с действующим Финляндским мостом. Все это задумано как развитие Широтной магистрали скоростного движения.

«Участок ШМСД находится в зоне плотной жилой застройки, поэтому его проведут в основном в надземном уровне по эстакадам, по три полосы в каждую сторону движения», — указали по этому поводу в «Главгосэкспертизе».

Новый мост будет иметь одно разводное крыло. При этом переправу снабдят самым крупным однокрылым судоходным габаритом в городе, его длина составит 55 метров. Ширина полос переправы будет доходить до 3,7 метра. Проектировку моста выполнят специалисты из АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что в пробке перед Крымским мостом со стороны Тамани встали 803 автомобиля. Время их ожидания для проезда составляет порядка трех часов. Движение встало только с одной стороны переправы. На въезде из Керчи перед пунктом досмотра не наблюдается никаких очередей.