Стало известно, почему ботанический сад в Перми могут закрыть для посетителей

Ботанический сад Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) могут закрыть для посетителей, сообщил properm.ru. Руководство ботанического сада считает, что неблагоприятные условия труда стали причиной действий представителей вуза. В свою очередь вуз отрицает подобные предположения.

Правнучка основателя университета и сада Галина Воронова высказала мнение, что жители Перми должны помочь ботаническому саду продолжить свою деятельность. По ее мнению, происходит дискриминация сотрудников и нерациональная оптимизация организации.

По информации издания, в настоящее время половину дежурных сотрудников ботанического сада сократили. Их обязанности распределили между оставшимися работниками, объем работы которых сразу увеличился примерно в два раза. Людей планируют перевести на график, который не предполагает проведение экскурсионной деятельности. Кроме того, проводят инвентаризацию всего имущественного комплекса и коллекционных фондов.

«У меня сейчас даже нет достаточного штата научных сотрудников, которые, например, по оранжерейному комплексу (более 5 тыс. видов, сортов и форм) могли бы такую информацию собрать быстро и качественно обработать. Потому что эту вакантную ставку уже больше года не дают никем заполнить», — объяснил директор ботанического сада Сергей Шумихин.

Представители руководства вуза, курирующего работу ботанического сада, ответили на запрос Properm.ru. По их словам, инвентаризацию коллекции ботанического сада выполнили в указанный срок, который был установлен ранее в Минобрнауки. Сотрудники получили дополнительные выплаты. Университет оплачивает минимальную заработную плату и коммунальные услуги.

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