Подмосковье примет участие во II Всероссийской парковой премии «Парки России», прием заявок от парковых учреждений и компаний-производителей проходит до 31 марта 2025 года на официальном сайте премии ПаркиРоссии.рус. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Премия играет большую роль в развитии парков и общественных пространств нашей страны. Она помогает определить направление развития парков, ориентируясь на победителей, и задает тенденции в развитии общественных территорий», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Премию проведут в 31 номинации, уточнили в ведомстве. Помимо этого, она предусматривает специальные номинации. Среди них — «Воссоединенные территории», «Национальный парк», «Зоопарк» и «Ботанический сад». Список лауреатов определят в начале апреля, победителей объявят 23 апреля 2025 года в Москве на V Международной выставке-конференции ParkSeason Expo.

Премию проводят для того, чтобы определить лучшие парки страны и повысить их популярность. Она также будет способствовать популяризации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.