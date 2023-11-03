Стало известно, почему День народного единства празднуют именно 4 ноября

4 ноября в истории России не произошло никаких знаковых событий. Возникает вопрос, почему День народного единства отмечают именно в ноябре 4 числа, сообщает udm-info.ru .

Исторический экскурс доказывает, что 4 ноября, действительно, не произошло ничего примечательного. В 1995 году именно эту дату призвали считать памятной. Праздник приурочен к взятию Москвы народным ополчением Мининого и Пожарского. Получается, что выбранная дата никак не связана с историей. Это лишь последствие решения правящих политических сил.

В 1598 году началось деление власти. Династия Рюриковых и Годуновых не могли решить, кто будет править империей. Ситуацией воспользовался Лжедмитрий, который ввел всех в заблуждение, что он является наследником Ивана Грозного. Хотя история помнит, что подобных Лжедмитриев было много. Один из таких лженаследников сумел захватить несколько городов Российской империи. Покорить Москву все не удавалось, правда, до определенного периода.

Освобождение Москвы и непокорность русского народа и стало поводом для празднования Дня народного единства во всей России, хотя тогда еще не все регионы были даже частью империи того времени.

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