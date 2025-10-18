Стало известно, почему рейс из Уфы вынужденно сел в Минводах

Авиалайнер, следовавший по маршруту Уфа — Шарм-эш-Шейх, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По информации издания, причиной изменения заранее согласованного курса стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту. После приземления мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

«Рейс Уфа — Шарм-эш-Шейх совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах из-за ухудшения здоровья пассажира», — сказал собеседник агентства.

По информации издания, после решения непредвиденной ситуации воздушное судно продолжило свой путь в пункт назначения, расчетное время прибытия — через 1,5 часа.

Утром в графике вылета и посадки самолетов происходили изменения по другой причине. В период действия временных ограничений в аэропорту Уфы пять воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщило РИА Новости. Об этом сообщили представители Росавиации. Ранее, в субботу, ведомство ввело запрет на прием и вылет самолетов из уфимской авиагавани, однако уже к семи часам утра по московскому времени ограничительные меры были отменены.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Италии из-за взрыва.