Стало известно, ради чего россиянам стоит посетить Самару

В Самарской области по инициативе Министерства культуры РФ в партнерстве с Агентством стратегических инициатив пройдут мероприятия проекта «Музейные маршруты», сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, мероприятие состоится в период с 20 по 23 августа. Его участникам расскажут о том, как проходили первые выставки Сергея Дягилева, как русский театральный и художественный деятель сумел поставить на первый план эстетику, а также связь творца с геополитикой. Для того чтобы стать слушателем лекции, необходимо предварительно записаться.

По данным издания, в рамках мероприятия состоятся очные защиты проектов, которые посвящены новым формам сотрудничества музеев с коммерческими партнерами. Будут также презентованы музейные проекты. Одна из целей мероприятия — показать, как можно объединять культуру и бизнес.

Ранее сообщалось, что семью россиян в Турции не пустили в самолет из-за комариных укусов на лице дочери.