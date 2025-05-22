Стало известно, сколько россиян поддержали налоги для «профессиональных бездельников»

Аналитики SuperJob провели опрос, чтобы узнать мнение россиян о введении фиксированного НДФЛ и взноса в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан, официально не трудоустроенных, сообщил РБК.

Согласно данным опроса, инициативу поддержали 17% опрошенных граждан. Против подобной меры выступили 63% респондентов. Участники опроса задаются вопросом, откуда неработающий гражданин будет находить средства для оплаты налогов. Например, несовершеннолетний или домохозяйка. Если женщина не работает, то, скорее всего, получает деньги от своего мужа, которые уже обложены налогом. Получается, что с одного гражданина хотят дважды взимать деньги.

Аналитики отметили, что именно попадание в список «профессиональных бездельников» домохозяек вызывает дискуссии в обществе. Граждане отмечают, что неработающие женщины преимущественно занимаются воспитанием детей, что положительно отражается на демографии страны. Домохозяйки работают, но бесплатно. Так считают некоторые опрошенные.

По информации издания, активнее поддерживают предложенное нововведение мужчины — 20% респондентов. Среди женщин положительно отнеслись только 14%.

«Противников инициативы больше среди респондентов младше 35 лет (67%), нежели среди участников опроса старше этого возраста», — сообщил РБК.

Ранее сообщалось, что за регулярную диспансеризацию и прохождение ГТО для россиян введут налоговый вычет.