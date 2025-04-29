Стало известно, сколько школьников перевели на дистант в Кузбассе

В пресс-службе Министерства образования Кузбасса проинформировали, что по состоянию на 25 апреля на дистанционное обучение перевели 686 школьников, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве уточнили, что в регионе нет школ или детских садов, которые полностью закрыты из-за введения карантина. Специалисты следят за обстановкой в регионе и при необходимости вводят ограничения для отдельных детских коллективов.

«30 классов в 12 школах в 7 территориях переведены на дистанционное обучение (686 детей)», — в пресс-службе Министерства образования Кузбасса с корреспондентом Сибдепо поделились свежей информацией с ближайшего отчета 25 апреля.

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в регионе постоянно меняется. Специалисты фиксируют то рост заболевших, то спад. При необходимости карантин вводят в отдельных группах. По состоянию на 25 апреля 237 детей дошкольного возраста не посещают детские сады. В частности, приостановлена деятельность 12 групп в 12 детских садах, расположенных в пяти территориях.

В пресс-службе рассказали, что неделю назад на дистанционное обучение перевели 28 классов в 13 школах. Кроме того, было временно остановлено посещение 18 групп в 15 детских садах региона.

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