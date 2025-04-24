Врач рассказала, что делать аллергикам, которые не успели подготовиться к сезону цветения

Весна всегда ассоциируется с чем-то новым и прекрасным, однако этот период не такой радужный для тех, кто страдает аллергией. Обычно аллергики заранее готовятся к сезону обострения, но не всегда это получается. Что делать, чтобы период цветения прошел наиболее комфортно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-аллерголог Красногорской больницы Надежда Пиговаева.

По словам врача, поллиноз — это аллергическое заболевание, возникающее как ответная реакция на пыльцу растений. Врачи его называют «сезонным аллергическим ринитом».

«Заболевание проявляется не только чиханием и зудом в носу, но и слезоточивостью, отеком глаз, заложенностью носа, першением в горле и иногда даже затрудненным дыханием. Это происходит из-за мельчайших частиц пыльцы, которые проникают в дыхательные пути и активируют иммунную систему. Симптомы возникают из-за реакции организма на пыльцу», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, многие люди, по словам специалиста, путают аллергию с простудой.

«Поллиноз снижает качество жизни, влияет на сон, работоспособность и может привести к осложнениям — бронхиальной астме. Особенно внимательными должны быть дети, пожилые люди и те, у кого уже есть аллергические заболевания», — добавила врач.

Чтобы облегчить состояние здоровья в период цветения, следует следить за пыльцевым прогнозом на специальных сайтах и в приложениях. В дни пика лучше как можно меньше находиться на улице.

«Нужно носить солнцезащитные очки и головной убор, так как это позволяет защитить глаза и волосы от оседания пыльцы. Сразу после улицы необходимо умыться и сменить одежду. В доме желательно закрывать окна, а проветривать лучше рано утром или поздно вечером. Также стоит установить москитные сетки и, по возможности, воздухоочиститель», — продолжила Пиговаева.

Желательно промывать нос физраствором или солевым спреем, чтобы убрать пыльцу со слизистых и облегчить дыхание, а также минимизировать прогулки в сухую, ветреную погоду.

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