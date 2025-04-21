Стало известно, в какие города России мечтают переехать жители Дальнего Востока

В Приморском крае набирает обороты тенденция переезжать в другие города России. Некоторые горожане уже покинули край, где красивая природа и льготная ипотека. Другие только задумываются, сообщил vostokmedia.com. Редакция составила рейтинг востребованных потенциальных для переезда городов РФ.

Первое место в рейтинге «Восток-Медиа» занял Санкт-Петербург. 24% респондентов назвали именно этот город. Один из приморцев пояснил, что в городе нет таких высоких цен, как в Приморском крае. Он отметил, что Санкт-Петербург — культурная столица, где всегда есть чем заняться.

Второе место занял Калининград. 21% респондентов назвали именно этот город своей мечтой. Принимающий участие в опросе приморец рассказал, что в Калининграде создается впечатление, будто живешь за границей. При этом не надо учить иностранный язык.

По данным издания, 14% респондентов выбрали Сочи. Город занял третье место рейтинга. Приморцам нравится, что в Сочи можно в любое время года интересно проводить время: летом купаться в море и гулять по городу, зимой — кататься на лыжах. По информации, 13% голосов жители края отдали за Краснодар.

«В Краснодаре тепло, можно круглый год ходить в футболке! И фрукты свои, не китайские!» — отметил пользователь соцсети из Приморского края.

Пятое место рейтинга заняла Москва. 9% респондентов выбрали бы столицу для постоянного места проживания. В Сети есть комментарий, согласно которому в Москве можно быстро найти высокооплачиваемую работу.

Ранее сообщалось, что посетивший Россию 36 раз гражданин ФРГ захотел переехать жить в Приморье.