«Стало менее доступным»: 53% жителей Красноярска считают, что высшее образование уходит в элиту

Родители из Красноярска в соцсетях эмоционально обсуждают сокращение платных мест в вузах. Россияне считают, что высшее образование может стать признаком особенного слоя общества, сообщил prmira.ru.

Родители высказывают мнение, что решение о сокращении платных мест приведет к высокой конкуренции. Как следствие, не все желающие дети смогут поступить в вуз. По данным исследований сети колледжей Skypro, 53% опрошенных жителей региона считают, что высшее образование стало менее доступным для населения. 21% респондентов считают, что альтернативой высшего образования может стать среднее профессиональное образование.

Аналитики пришли к мнению, что родители из Красноярска не влияют на выбор детей-выпускников. Они считают, что ребенок вправе самостоятельно выбирать профессию, с которой свяжет свою жизнь. Однако при выборе стоит обращать внимание на доход в будущем. Обучение в потенциале должно обеспечить человеку жизнь.

«Проспект Мира» отправил запрос в красноярские вузы о количестве платных мест в 2026/27 учебном году. Известно, что по России сокращение составит 13%, но затронет только 40 специальностей.

