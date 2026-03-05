Около 40 тыс. выпускников написали тренировочный ЕГЭ в Подмосковье

Выпускники Подмосковья написали тренировочный ЕГЭ

Фото: [Министерство образования МО]

Выпускники Подмосковья написали тренировочный ЕГЭ. В экзамене приняли участие около 40 тыс. человек, передает Министерство образования Московской области.

Мероприятие по математике базового и профильного уровней прошло в 255 пунктах проведения экзаменов региона.

Порядка 17 тыс. ребят написали экзамен по математике базового уровня, еще около 21 тыс. — по математике профильного уровня.

Итоги тренировочного ЕГЭ будут известны не позднее 17 марта 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги первых шести месяцев текущего учебного года.

