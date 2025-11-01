Старая мебель и неосторожность с огнем: что стало причиной возгорания в подъезде, где огонь повредил кабели

В пятницу, 31 октября, в Кемерово произошел пожар в многоквартирном доме, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В МЧС Кузбасса проинформировали, что о пожаре сообщили около 11 часов вечера. К моменту прибытия спасателей в доме находились люди. Они не успели эвакуироваться самостоятельно, пока обстановка была еще менее опасной. Специалисты оказали им помощь — они спасли трех человек. Никто из жильцов не пострадал, в госпитализации необходимости не было.

«На момент прибытия первого подразделения было задымление с 3 по 7 этажи», — уточнили в ведомстве корреспонденту Сибдепо.

По данным издания, пожарным удалось ликвидировать возгорание через 16 минут после прибытия. Пламя не вышло в подъезд. В 22:30 открытый огонь удалось устранить полностью. На место происшествия прибыло 19 спасателей. В их распоряжении находилось шесть спецмашин.

По информации издания, на четвертом этаже огонь повредил площадку возле мусоросборника. В подъезде стояла старая мебель, которая обгорела. Кроме того, пострадала кабельная продукция, расположенная в поэтажном коридоре. Предварительная версия возгорания — неосторожное обращение с огнем. Специалисты будут разбираться в деталях инцидента.

