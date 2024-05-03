Старинный кедр из Кузбасса стал участником конкурса «Российское дерево года-2024»

Заявку на участие в конкурсе «Российское дерево года-2024» подал Кузбасс, сообщает sibdepo.ru . Регион представил старинный кедр, который растет в Березовском.

Дерево достигло 18 метров. В Национальный реестр старовозрастных деревьев России старинный кедр внесли еще в 2011 году. С тех пор он стал еще более мощным: 0,86 метров в длину. Возраст дерева составляет 117 лет.

«Дерево духов» имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы», а также взято под охрану, как памятник природы местного значения», — сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Кузбасса.

Заявить дерево на программу конкурса имеет право каждый регион России. Сосны, яблони, дубы, кедры — в конкурсе участвует различные растения. Выиграет тот регион, который наберет больше всего голосов. Для голосования необходимо указать адрес электронной почты и вписать индивидуальный код.

Голосовать предложено каждому жителю России на сайте конкурса. В настоящее время отдать голос можно за один из 74 предложенных экспонатов. Московская область также принимает участие в конкурсе, в котором выставила лиственницу. Дереву насчитывается 200 лет. Оно растет в селе Ярополец.

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