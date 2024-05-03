Более двадцати тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили «Весеннюю перезагрузку» в парках региона

Более 23 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка», которое прошло в минувшую субботу почти в 90 парках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия проводились массовая уборка парковых территорий, сбор макулатуры, высадка деревьев и кустарников. Для гостей также провели музыкальный концерт «Зеленая весна» и акцию «Парк арт». Помимо этого, в этот день в 36 парках региона запустили проект «Общественный огород», участники которого смогут выращивать травы, ягоды и овощи. Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.