Старинный рецепт яблочного суфле семьи Блока раскрыли в Подмосковье

В Солнечногорске напомнили о кулинарных традициях XIX века, сообщил REGIONS. Музей-заповедник Менделеева и Блока поделился рецептом яблочного суфле.

Согласно информации музея, рецепт бытовал именно в усадьбе деда поэта, где сейчас расположен заповедник. Технология приготовления, использующая сезонные продукты, характерные для средней полосы России, передает атмосферу усадебной кухни XIX столетия. Особое внимание уделяется антоновским яблокам — сорту, особенно ценимому в дореволюционной России за свой яркий вкус и аромат.

По старинной записи, процесс приготовления начинается с запекания яблок, которые затем протираются через сито для получения однородного пюре. Эта масса смешивается с сахаром и доводится до кипения. Ключевой особенностью рецепта является использование 10 яичных белков на каждый стакан яблочного пюре — белки взбиваются до образования плотной устойчивой пены, после чего в них аккуратно вводится горячее яблочное пюре.

Полученная воздушная масса выпекается, образуя нежное суфле, которое, по описанию музейных работников, отличалось особой легкостью и насыщенным яблочным вкусом. Такой десерт был характерен для осеннего сезона, когда после сбора урожая в дворянских усадьбах готовили разнообразные блюда из яблок.

«Из слив и абрикос делается так же, только, только сливу и абрикосы запекают в глиняных горшочках. Протереть пюре, поставить на плиту, чтобы уварилось до густоты», — рассказали сотрудники музея-заповедника Менделеева и Блока в Солнечногорске.

Публикация рецепта является частью программы музея по сохранению и популяризации историко-культурного наследия, связанного с повседневной жизнью русской дворянской усадьбы XIX века.

