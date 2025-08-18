Гастрономический фестиваль прошел в Орехово-Зуево в рамках форума «100% Креатив»

В Орехово-Зуево в рамках форума «100% Креатив» прошел гастрономический фестиваль. В мероприятии приняли участие гости из разных городов страны.

«Фестиваль объединил абсолютно всех представителей бизнес-индустрий, любителей вкусной еды, кулинарных мастер-классов и национальных блюд» — рассказала региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины», депутат Московской областной думы Линара Самединова.

В ходе фестиваля можно было продегустировать деликатесы, узнать необычные рецепты, принять участие в спуске на сапах.

Главный руководитель фестивалей «Вар-варенье» и «Агашка», член местного отделения «Единой России» Виктория Беккер рассказала о событийном туризме. Также выступил ресторатор и ведущий, автор кулинарных книг и блогер Александр Белькович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о фестивалях, которые запланированы на это лето в регионе.