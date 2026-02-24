Огородница Елена Пономарева высказала мнение, что февраль — оптимальное время для высадки рассады перцев в Подмосковье. Эксперт советует не затягивать и делится секретами богатого урожая, сообщил REGIONS.

Эксперт отметила, что время высадки семян определяется индивидуально. Огородники могут выращивать овощи в теплицах или же в открытом грунте. По словам специалиста, наступил оптимальный период для посадки среднеспелых разновидностей перца, которым требуется 115–125 дней для полного созревания.

«Про перцы говорят в народе, что они любят пошептаться. Поэтому можно достаточно плотно сажать, в отличие от огурцов и томатов», — поделилась эксперт.

Опыт эксперта подсказывает, что ранние сорта можно высевать и в более поздние сроки. Ультраскороспелые виды отлично подходят для контейнерного выращивания и не столь строго привязаны к календарю. Острые перцы рекомендуется сажать несколько раньше — они развиваются медленнее, однако жестких временных рамок для них не установлено.

«От планируемой даты высадки отсчитываем 60 дней, плюс неделя на всходы. Я уже посеяла поздние сорта и сорта для кашпо. Планирую высадку в начале мая. А там как погода распорядится», — поделилась с REGIONS земледелец.

Хозяйки используют перцы в разных целях — фаршируют, консервируют, маринуют или добавляют в салаты. В зависимости от желаемого результата выбирают оптимальный сорт.

Отдельного внимания, по словам садовода, заслуживает сортотип «Капия» — к нему относятся Палермо, Рамиро и Транторолло. Эти перцы отличаются повышенной сахаристостью и идеально раскрываются при запекании на гриле. Однако из-за своей вытянутой формы они не слишком удобны для фаршировки, а для лечо могут показаться тонкостенными. Любителям свежего потребления эксперт советует обратить внимание на мелкоплодные сорта: Лисички, Апельсин и Конфетки.

«Очень важно правильно поливать: не переливать и не пересушивать. Бояться ее не надо — как правило, на грядке все нормализуется. Но и запускать нельзя, иначе растение может погибнуть», — пояснила агроном.

