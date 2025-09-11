«Ставка будет снижена»: сотрудники банков РФ поделились прогнозом

Сотрудники российских банков единогласны во мнении, что ключевая ставка будет снижена, сообщил интернет-портал KazanFirst. Однако назвать предполагаемые сроки эксперты на данный момент затрудняются.

Доктор экономических наук, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов КФУ Игорь Кох высказал мнение, что все сотрудники банков уверены в снижении ключевой ставки. Главный вопрос участников рынка на данный момент — на сколько снизится размер ставки. По данным эксперта, для банков значение имеет даже 1%.

«Все уверены на 100%, что ставка будет снижена. Вопрос — на сколько. Заранее этого не может сказать никто», — отметил эксперт.

Сотрудники отделения ВТБ, принимающего клиентов в Татарстане, назвали актуальную максимальную доходность по вкладу. В настоящее время она составляет 16,5% годовых. Вице-президент Марьям Давлетшина сообщила, что тенденция на оформление сберегательного вклада в республике сохраняется.

«Несмотря на рыночную тенденцию к снижению ставок, вклады и накопительные счета остаются выгодными инструментами, условия по которым по-прежнему привлекательны и позволяют наращивать свой доход опережающими инфляцию темпами», — рассказала эксперт.

По информации пресс-службы Сбера, портфель вкладов физических лиц в отделении «Банка Татарстан» Сбербанка продемонстрировал рост, который составил 11,7%. Сотрудники рассказали, что 77% в портфеле вкладов физических лиц — срочные вклады. В денежном эквиваленте это 296 млрд руб.

Ранее экономист Твердохлеб предположил, что ЦБ на ближайшем заседании снизит ключевую ставку до 17%.