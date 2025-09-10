Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ

Центробанк России на предстоящем заседании 12 сентября, вероятно, продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики. По мнению доктора экономических наук Юрия Твердохлеба, регулятор может принять решение о снижении ключевой ставки на 1–1,5 процентных пункта, однако более радикальные шаги маловероятны из-за отсутствия необходимых макроэкономических предпосылок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что достигнутое охлаждение экономики создает условия для дальнейшего плавного снижения ставки. После двух последовательных снижений с 21% до текущих 18% ЦБ демонстрирует осторожный подход, избегая резких движений, которые могли бы спровоцировать непредсказуемые последствия для финансовой стабильности.

По мнению эксперта, уже сейчас рынок активно реагирует на сложившийся тренд. Банки последовательно снижают ставки как по депозитам, так и по кредитам, закладывая в свои продукты ожидания дальнейшего смягчения политики регулятора. Падение темпов кредитования, наблюдавшееся в последние месяцы, стало дополнительным фактором, способствующим снижению стоимости заимствований.

Он отметил, что в итоге плавное снижение ключевой ставки должно улучшить доступность кредитов для бизнеса и населения, создав дополнительные стимулы для экономического развития. Однако сохраняющаяся осторожность ЦБ свидетельствует о приоритете контроля над инфляцией и финансовой стабильностью над задачами ускоренного стимулирования роста. Этот сбалансированный подход определяет текущую политику регулятора и будет влиять на финансовые условия в стране в ближайшей перспективе.

