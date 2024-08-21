Ставропольские родители возмущены запретом телефонов в школах

Некоторые ставропольские родители публикуют в телеграм-каналах негативные отзывы об инициативе запретить школьникам пользоваться мобильными устройствами во время пребывания в учебном заведении, сообщил newstracker.ru.

Запрет вводился постепенно. Сначала правительство решило, что ученикам позволено пользоваться гаджетами на уроках, если этого требует учебный процесс. Однако ставропольские педагоги оказались недовольны нововведением. Дети пользовались гаджетами не по назначению, оправдывая себя выполнением какого-либо задания в рамках школьной программы.

Среди недовольных нашлась одна пользовательница, которая обратилась к Правительству РФ и Министерству образования. Она считает, что необходимо оснастить школы компьютерами и планшетами. Современные уроки не могут проходить без аппаратуры.

«Мы как никак в 21 веке, а то как вспомню вечно, достаньте телефон, надо почитать там то, или вот пройдите тест тоже через телефон», — пишет ставропольчанка.

Пост ставропольчанки собрал много реакций. Люди солидарны с данной точкой зрения. Однако встречаются и комментарии, в которых родители положительно реагируют на запрет. Некоторые удивлены, что его не вводили длительное время.

Ранее сообщалось, что председатель ростовского Облпрофсоюза образования Гайворонский считает правильным решение забирать у школьников мобильные телефоны, чтобы препятствовать выкладыванию в Сеть провокационных роликов о педагогах.