Стейк без вреда: эндокринолог Павлова разрешает красное мясо при условии правильного приготовления

По информации эксперта, важно уделять особенное внимание приготовлению говядины. Так, пережаренное мясо вредит здоровью. Оптимальный вариант — приготовление еды в сотейнике или мультиварке. Лучше мясо запекать или тушить.

«Жарка на сильном огне создает вредные соединения (конечные продукты гликирования), и это уже совсем другая история», — пояснила доктор.

Зухра Павлова отметила, что значение имеет и качество приобретенного мяса. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение постной части говядины. Мясо должно быть непереработанным.

«Колбасы, сосиски, бекон — это уже другая категория и другая история», — заявила медик.

По мнению эксперта, важно следить за частотой употребления красного мяса. Если каждый день готовить говядину, организм будет перегружен. Однако приготовление стейка на протяжении одного или двух раз в неделю не приведет к негативным последствиям, уверена специалист. По ее словам, к таким данным пришли эксперты после проведения ряда исследований.

Врач-эндокринолог Павлова отметила, что в другие дни можно готовить белое мясо или различные блюда из бобовых. При увеличении дозы или выбора некачественного мяса продукт может быть ядовитым.

«Когда оно появляется на тарелке не каждый день, а пару раз в неделю — и приготовлено не на сильном огне — это вполне здоровая история», — подчеркнула Павлова.

