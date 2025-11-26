Стейк без вреда: эндокринолог Павлова разрешает красное мясо при условии правильного приготовления
Фото: [Медиасток.рф]
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что редкое употребление красного мяса не наносит вред организму, сообщил rosbalt.ru.
По информации эксперта, важно уделять особенное внимание приготовлению говядины. Так, пережаренное мясо вредит здоровью. Оптимальный вариант — приготовление еды в сотейнике или мультиварке. Лучше мясо запекать или тушить.
«Жарка на сильном огне создает вредные соединения (конечные продукты гликирования), и это уже совсем другая история», — пояснила доктор.
Зухра Павлова отметила, что значение имеет и качество приобретенного мяса. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение постной части говядины. Мясо должно быть непереработанным.
«Колбасы, сосиски, бекон — это уже другая категория и другая история», — заявила медик.
По мнению эксперта, важно следить за частотой употребления красного мяса. Если каждый день готовить говядину, организм будет перегружен. Однако приготовление стейка на протяжении одного или двух раз в неделю не приведет к негативным последствиям, уверена специалист. По ее словам, к таким данным пришли эксперты после проведения ряда исследований.
Врач-эндокринолог Павлова отметила, что в другие дни можно готовить белое мясо или различные блюда из бобовых. При увеличении дозы или выбора некачественного мяса продукт может быть ядовитым.
«Когда оно появляется на тарелке не каждый день, а пару раз в неделю — и приготовлено не на сильном огне — это вполне здоровая история», — подчеркнула Павлова.
