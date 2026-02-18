В Подмосковье рассказали о работе общественного транспорта в праздники

В предстоящие выходные и День защитника Отечества, с 21 по 23 февраля, в работе общественного транспорта ожидаются изменения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, 23 февраля, автобусы будут следовать по расписанию воскресенья. В этот день на маршруты выйдут более 6 тыс. автобусов, включая 4,5 тыс. транспортных средств на маршрутах АО «Мострансавто».

Пригородные электропоезда ЦППК и МТППК 21 и 22 февраля будут следовать по расписанию субботы, 23 февраля — по расписанию воскресенья. В ведомстве добавили, что ЦППК на этот период также назначила дополнительные фирменные экспрессы.

