Стекло вдребезги, водитель в шоке: пассажир устроил погром после отказа платить за такси

По данным издания, в полицию поступил тревожный звонок от водителя такси. Мужчина сообщил, что один из пассажиров ведет себя неадекватно и угрожает. На вызов оперативно прибыли росгвардейцы — встречали их на улице Мира.

На месте уже ждал 51-летний таксист с поврежденным Volkswagen Passat. Лобовое стекло машины было разбито. Водитель указал на 44-летнего местного жителя, который стоял неподалеку. Пассажира задержали на месте.

Предварительно выяснилось: поездка завершилась, а платить пассажир отказался. Между ним и таксистом вспыхнула ссора. Выходя из машины, мужчина подобрал на улице стеклянную бутылку и с размаху ударил по лобовому стеклу. Повредив автомобиль, он не успокоился и продолжил выяснять отношения. Задержанного передали полицейским. Теперь ему предстоит ответить за разбитое стекло и отказ от оплаты.

