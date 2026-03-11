Стекло вдребезги, водитель в шоке: пассажир устроил погром после отказа платить за такси
Фото: [REGIONS/Сергей Шешин]
Житель Киселевска повредил такси из-за нежелания оплачивать стоимость поездки, сообщил VSE42.RU со ссылкой на управление Росгвардии по Кузбассу.
По данным издания, в полицию поступил тревожный звонок от водителя такси. Мужчина сообщил, что один из пассажиров ведет себя неадекватно и угрожает. На вызов оперативно прибыли росгвардейцы — встречали их на улице Мира.
На месте уже ждал 51-летний таксист с поврежденным Volkswagen Passat. Лобовое стекло машины было разбито. Водитель указал на 44-летнего местного жителя, который стоял неподалеку. Пассажира задержали на месте.
Предварительно выяснилось: поездка завершилась, а платить пассажир отказался. Между ним и таксистом вспыхнула ссора. Выходя из машины, мужчина подобрал на улице стеклянную бутылку и с размаху ударил по лобовому стеклу. Повредив автомобиль, он не успокоился и продолжил выяснять отношения. Задержанного передали полицейским. Теперь ему предстоит ответить за разбитое стекло и отказ от оплаты.
