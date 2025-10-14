Пожар в детсаду привел к эвакуации почти 140 воспитанников

Фото: [ Ликвидация пожара в ТЦ Атом в Москве на Таганской площади/Медиасток.рф ]

В Лабытнанги (ЯНАО) надзорные органы начали масштабную проверку после пожара в детском саду «Эдэйко». Об этом со ссылкой на правоохранительное ведомство пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Расследование инициировано по поручению прокуратуры региона. Основной задачей специалистов станет тщательная оценка соблюдения администрацией дошкольного учреждения всех норм и правил пожарной безопасности. Ревизии подвергнутся состояние эвакуационных выходов, работоспособность систем оповещения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также качество проведенного с персоналом инструктажа.

Подобные проверки носят не только карательный, но и превентивный характер — их итоги помогают выработать дополнительные меры, чтобы обезопасить детей.

Напомним, пожар произошел 14 октября. Силами педагогов эвакуировали 139 детей, никто не пострадал. Сам огонь потушили на площади 1 кв.м, на первом этаже. Причины выясняют компетентные органы.

