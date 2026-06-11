Стены, пепел и пожарные рукава: что осталось от 200-летней церкви после утреннего возгорания в Ессентуках

Глава Ессентуков Владимир Крутников опубликовал в канале на платформе «Макс» кадры горящего храма — образца итальянской архитектуры, которому около двухсот лет. Он также показал, что происходит на месте происшествия, сообщил newstracker.ru.

По информации главы города, в Ессентуках загорелся деревянный Никольский храм, простоявший не менее двух веков. По данным прокуратуры, чрезвычайное происшествие случилось утром 11 июня.

Глава города снял видео с места событий. На записи, по данным издания, видно, что огонь охватил центральную часть церкви вместе с колокольней. На другом кадре заметно, как пламя перекинулось на крышу придела. Внутри все объято огнем, башня обрушилась. За ограждением стоят пожарные машины, повсюду размотаны рукава, спасатели тушат пожар.

На следующем видео видно, что огонь почти потушили. От храма остались только стены — все верхние части и крыша сгорели и обрушились. Неподалеку собрались очевидцы, рядом припаркована машина скорой помощи.

По последним данным МЧС по Ставропольскому краю на 09:10, тушение продолжается. На помощь спасателям прибыли 49 человек и 14 единиц техники от РСЧС, сообщили в ведомстве в «Максе». Также в МЧС уточнили, что пламя охватило 300 кв. м.

Из-за большого расхода воды в кранах у местных жителей какое-то время она будет течь тонкой струйкой, предупредил Владимир Крутников. Глава города заявил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. На месте работают представители прокуратуры — они дадут оценку произошедшему по итогам проверок.

Ранее сообщалось, что художник Мирошник готов помочь восстановить панораму «Оборона Севастополя».