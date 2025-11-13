Стихия продолжается: в российском поселке ночью произошел обрыв линии электропередач

В ночь на 13 ноября в кузбасском селе Сосновка произошел обрыв линии электропередач. Глава Гурьевского округа Станислав Черданцев в своем телеграм-канале проинформировал, что причиной обрыва стали погодные условия, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, свет отключился ночью. На место происшествия оперативно прибыли три аварийные бригады РЭС. Специалисты начали проверять линию электропередач, чтобы обнаружить поврежденный участок.

По данным издания, отсутствие света — не единственная причина, которая вызывает дискомфорт. Отключена местная котельная. Глава сообщил, что специалисты подключат к объекту автономные источники питания. Жителей призвали временно экономить горячую воду. Она понадобится для бесперебойной работы котельной.

«В связи с погодными условиями произошел обрыв линии электропередач, что стало причиной отключения электроэнергии в с. Сосновка с 3 часов ночи», — написал глава округа.

Глава сообщил, что лично контролирует ход ремонтных работ. Он общается с руководителем РЭС, чтобы знать о сроках восстановления электроснабжения. По информации издания, погода ухудшилась резко. В четверг, 13 ноября, в регионе ожидается шквалистый ветер, мокрый снег и дождь, местами метели, гололедные явления.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявлено о переходе к зимнему режиму погоды.