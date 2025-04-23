Стилист назвал самые модные джинсы весной 2025 года
Стилист Горчанин: джинсы с объемным силуэтом в моде весной 2025 года
Фото: [Медиасток.рф]
Стилист сети офф-прайс магазинов Familia Олег Горчанин рассказал, какие джинсы считаются самыми модными весной 2025 года, сообщил newsnn.ru.
По мнению эксперта, особенной популярностью весной 2025 года пользуются модели barrel leg или horseshoe jeans — это джинсы с объемным, изогнутым силуэтом.
«Эти модели универсальны и подходят практически всем, они отлично смотрятся как в классическом синем цвете, так и в светлых или пастельных оттенках», — отметил Горчанин.
Стилист рассказал, что модными также считаются свободные и широкие джинсы. Такие модели пользовались популярностью и в прошлых сезонах, но весной 2025 года стали появляться еще более объемные фасоны. Иногда искусственно создается эффект «на вырост».
Эксперт напомнил, что в 2000-е годы пиком моды считались расклешенные фасоны. Моду диктовали ретро-волна и поп-культура. В нынешнем сезоне такие джинсы снова говорят о стильности их обладателя. Особенно ценятся модели с высокой талией и плотной посадкой в бедрах.
Стилист Олег Горчанин высказал мнение, что популярными цветами в нынешнем сезоне стали индиго, угольно-синий и графитовый. Отдавать предпочтение он рекомендует насыщенным темным оттенкам, которые сменили более привычный светлый деним. Эксперт отметил важность различных аксессуаров, которые делают образ еще более стильным и ярким.
«Важную роль в оформлении джинсов играют детали и декор. Кристаллы, вышивка, необычные швы, вареные эффекты и элементы в стиле бохо делают привычные фасоны более актуальными и индивидуальными», — считает стилист.
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