Стилист назвал самые модные джинсы весной 2025 года

По мнению эксперта, особенной популярностью весной 2025 года пользуются модели barrel leg или horseshoe jeans — это джинсы с объемным, изогнутым силуэтом.

«Эти модели универсальны и подходят практически всем, они отлично смотрятся как в классическом синем цвете, так и в светлых или пастельных оттенках», — отметил Горчанин.

Стилист рассказал, что модными также считаются свободные и широкие джинсы. Такие модели пользовались популярностью и в прошлых сезонах, но весной 2025 года стали появляться еще более объемные фасоны. Иногда искусственно создается эффект «на вырост».

Эксперт напомнил, что в 2000-е годы пиком моды считались расклешенные фасоны. Моду диктовали ретро-волна и поп-культура. В нынешнем сезоне такие джинсы снова говорят о стильности их обладателя. Особенно ценятся модели с высокой талией и плотной посадкой в бедрах.

Стилист Олег Горчанин высказал мнение, что популярными цветами в нынешнем сезоне стали индиго, угольно-синий и графитовый. Отдавать предпочтение он рекомендует насыщенным темным оттенкам, которые сменили более привычный светлый деним. Эксперт отметил важность различных аксессуаров, которые делают образ еще более стильным и ярким.

«Важную роль в оформлении джинсов играют детали и декор. Кристаллы, вышивка, необычные швы, вареные эффекты и элементы в стиле бохо делают привычные фасоны более актуальными и индивидуальными», — считает стилист.

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