Каска и трость: травматолог рассказал, как избежать опасных падений при гололеде

Заведующий травматологическим пунктом в амбулатории «Бутово-парк» Рустам Эфендиев рассказал, как избежать опасных падений и травм при гололедице. Слова специалиста приводит РИАМО .

В первую очередь, указал врач, нужно выбирать на зиму правильную обувь — шипованную с рельефной подошвой. Пожилым людям рекомендуется использовать дополнительную опору — трость с острым концом, например, лыжную палку.

«Кроме того, при гололеде противопоказан размашистый шаг. Ступаем недалеко на полную ступню, если уж поскользнулись, то нужно сгруппироваться. И обязательно беречь голову», — подчеркнул травматолог.

Эфендиев также предупредил, что самое опасное средство для катания на горках — тюбинг. В прошлом году каждый третий случай травматизма среди детей приходился именно на «ватрушку». Врач призвал кататься на тюбинге по одному и в каске.

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