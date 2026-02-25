«Стив Джобс» из Прокопьевска пошел в магазин с битой за элитным алкоголем после семейной ссоры

Фото: [ t.me/gumvd42 ]

По информации ведомства, в магазине установлены камеры видеонаблюдения. Они зафиксировали, как мужчина уверенно зашел в торговую зону, взял с витрины бутылку алкоголя и также покинул магазин. Сотрудник намеревался сделать замечание, но мужчина указал на биту, с которой зашел в магазин. Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали гражданина.

По данным издания, подозреваемый — 52-летний житель Прокопьевска, который уже был знаком правоохранителям по прошлым судимостям. При задержании у мужчины изъяли орудие преступления и неоткрытую бутылку спиртного, которую он не успел распить. В магазин он пришел после семейной ссоры.

Задержанный рассказал, что имел деньги и мог расплатиться за товар. Он отметил, что бита выполняла исключительно угрожающую функцию. Со слов мужчины, нападать с нею не собирался. Гражданин извинился перед сотрудниками магазина, которых напугал визит такого покупателя. Сумма причиненного ущерба составила более 800 руб.

