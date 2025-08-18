Стоимость посуточной аренды квартиры во Владивостоке в августе достигла 100 тыс. руб.

Пользователи соцсетей рассказывают о высокой стоимости посуточной аренды недвижимости во Владивостоке, сообщил vostokmedia.com. ИА «Восток-Медиа» составило рейтинг самых дорогих квартир в августе.

По информации издания, пятое место присвоили двухуровневой четырехкомнатной квартире, которую арендодатель готов сдать на сутки за 30 тыс. руб. Квартира находится не в центре города, что позволяет отдыхающим спокойно проводить в ней время. Есть собственная терраса.

Редакция присвоила четвертое место квартире стоимостью 35 тыс. руб. в сутки. Из окон виднеется Амурский залив. Отдыхающие могут пользоваться террасой, на которой есть все необходимое для отдыха. За 55 тыс. руб. предложено арендовать квартиру-студию 26,7 кв. м. Собственник утверждает, что ремонт был сделан недавно. Одно из преимуществ — охраняемая парковочная зона.

«Серебро достается трехкомнатной квартире на улице Прапорщика Комарова. 80 тыс. руб. за ночь, и залог 100 тыс. руб! Отличная квартира бизнес-класса ждет вас во Владивостоке!» — сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, первое место в рейтинге заняла трехкомнатная квартира в центре Владивостока. Арендодатель просит перевести залог в размере 100 тыс. руб. Стоимость одной ночи также составляет 100 тыс. руб. Отдыхающих информируют об аудиосистеме и сигнализации.

По данным издания, в каждой квартире нельзя устраивать шумные вечеринки, запрещено приводить гостей и курить. В самой дорогой квартире разрешено наличие домашних животных. Количество гостей не должно превышать трех человек.

Ранее сообщалось, что стоимость жилья в столице Аляски уступила ценам на московские апартаменты.