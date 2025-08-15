Стоимость жилья в столице Аляски уступила ценам на московские апартаменты

Жилье в столице Аляски — Анкоридже, стоит в среднем дешевле московского. К такому выводу пришло РБК по результатам анализа рынка недвижимости в американском штате и московском регионе.

Так, средняя стоимость дома в Анкоридже составляет 32,4 млн руб. против 36 млн руб. в Москве. При этом цены варьируются от 40,5 млн руб. за скромный дом площадью 50 кв. м до 186,6 млн руб. за просторные апартаменты от 200 кв. м.

Квартиры тоже демонстрируют интересную динамику. Так, студию в Анкоридже можно приобрести за 28 млн руб., трехкомнатную квартиру — за 65,4 млн руб., что на 12-13% ниже московских цен.

Эксперты объясняют такую разницу несколькими факторами. Во-первых, на Аляске отсутствует большое количество элитных новостроек. Во-вторых, в американском штате земля оказалась более доступной по цене.

В-третьих, особую роль играют климатические особенности региона. Анкоридж является самым северным городом в США среди городов с населением более 100 тыс. человек. В нем преобладает умеренно-холодный климат, однако температурные показатели там намного мягче, чем, например, в Магадане.

При этом Анкоридж остается самым дорогим городом Аляски, где сосредоточено 80% всего жилого фонда штата. Интересно, что по американским меркам Аляска (31,6 млн руб. в среднем за жилье) занимает средние позиции — дороже только Гавайи (77,5 млн руб.) и Калифорния (64,7 млн руб.).

